Лавров рассказал о сроках публикации списка недружественных стран

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что российское правительство в скором времени представит список недружественных стран.
Лавров рассказал о сроках публикации списка недружественных стран
  • Reuters

«Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны», — заявил Лавров.

По его словам, «ждать осталось недолго».

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о противодействии недружественным шагам других стран в целях защиты интересов и безопасности России.

В частности, российский лидер поручил ограничить заключение дипведомствами стран, которые совершают недружественные действия в отношении России и россиян, трудовых договоров с физлицами, находящимися на российской территории.

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