Лавров рассказал о сроках публикации списка недружественных стран

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что российское правительство в скором времени представит список недружественных стран.

«Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны», — заявил Лавров.

По его словам, «ждать осталось недолго».

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о противодействии недружественным шагам других стран в целях защиты интересов и безопасности России.

В частности, российский лидер поручил ограничить заключение дипведомствами стран, которые совершают недружественные действия в отношении России и россиян, трудовых договоров с физлицами, находящимися на российской территории.