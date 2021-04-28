Лавров рассказал о сроках публикации списка недружественных стран
- Reuters
«Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны», — заявил Лавров.
По его словам, «ждать осталось недолго».
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о противодействии недружественным шагам других стран в целях защиты интересов и безопасности России.
В частности, российский лидер поручил ограничить заключение дипведомствами стран, которые совершают недружественные действия в отношении России и россиян, трудовых договоров с физлицами, находящимися на российской территории.