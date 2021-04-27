Захарова выступила против политических игр в вопросе вакцинации

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сфера вакцинации не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики.
Захарова выступила против политических игр в вопросе вакцинации
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Захарова приняла участие в заседании Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи.

«Вне всяких сомнений, данная сфера не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики, тем более дезинформации», — цитирует её РИА Новости

Также спикер российского МИД призвала сделать всё, чтобы данную сферу не затронули «так называемые бои без правил между странами — производителями вакцин».

По её словам, в этом вопросе нет места политизации и «грязным политическим играм».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович  заявила, что введение «паспортов вакцинации» привело бы к росту неравенства в мире.

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