Захарова выступила против политических игр в вопросе вакцинации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сфера вакцинации не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики.

Захарова приняла участие в заседании Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи.

«Вне всяких сомнений, данная сфера не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики, тем более дезинформации», — цитирует её РИА Новости

Также спикер российского МИД призвала сделать всё, чтобы данную сферу не затронули «так называемые бои без правил между странами — производителями вакцин».

По её словам, в этом вопросе нет места политизации и «грязным политическим играм».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что введение «паспортов вакцинации» привело бы к росту неравенства в мире.