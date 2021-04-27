Байден заявил о «потрясающем прогрессе» в борьбе с коронавирусом в США

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Американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты добились «потрясающего прогресса» в борьбе с пандемией коронавируса. 
Байден заявил о «потрясающем прогрессе» в борьбе с коронавирусом в США
  • Reuters

Трансляцию вёл C-Span.

«Позвольте мне прежде всего сказать: несмотря на то что впереди нас по-прежнему ожидает долгий путь, большой объём работы в мае, июне... мы добились потрясающего прогресса», — сказал он.

Байден также заявил, что в США за последние месяцы резко сократилось число случаев заболевания COVID-19 и связанных с коронавирусом смертей.

Ранее сообщалось, что США планируют передать другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca.

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