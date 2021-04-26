Песков прокомментировал заявления Земана о взрывах во Врбетице

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Чехии Милоша Земана о взрывах во Врбетице в 2014 году.
Песков прокомментировал заявления Земана о взрывах во Врбетице
  • © Dalibor Gluck/CTK
  • globallookpress.com

Он подчеркнул, что «какие-либо обвинения России в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны».

«Озвучивание таких обвинений без доказательств, безосновательно — это из ряда вон выходящие действия, они недружественные, они не просто идут вразрез с интересами народов двух стран, они уже нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям», — заявил Песков.

Ранее Земан заявил, что у Службы безопасности и информации нет доказательств присутствия «российских агентов» в районе Врбетице на момент инцидента.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT выразил мнение, что позицию чешского президента, «которая не исключает никаких версий, но которая призывает эти версии тщательнейшим образом расследовать», можно только приветствовать.

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