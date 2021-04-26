В Кремле прокомментировали возможные сроки встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможные сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Действительно, определённые предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более что пока никаких договорённостей по датам нет. Речь действительно идёт о — скажу в общем — летних месяцах, но дата не определена», — сказал Песков.

Он добавил, что пока рано говорить, какая страна рассматривается в качестве места встречи.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в июне.

