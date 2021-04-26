Путин выразил соболезнования лидеру Индонезии из-за ЧП с подлодкой ВМС страны

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки Военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

25 апреля стало известно, что на морском дне возле индонезийского острова Бали обнаружены обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки «Нангала».