Путин выразил соболезнования лидеру Индонезии из-за ЧП с подлодкой ВМС страны
- РИА Новости
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки Военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
25 апреля стало известно, что на морском дне возле индонезийского острова Бали обнаружены обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки «Нангала».