В Афганистане семь сотрудников сил безопасности погибли при нападении талибов

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По меньшей мере семь сотрудников сил безопасности Афганистана погибли и трое получили ранения в результате нападения членов радикального движения «Талибан»*.
В Афганистане семь сотрудников сил безопасности погибли при нападении талибов
  • © Reuters

Об этом сообщает телеканал 1-TV со ссылкой на полицию.

По имеющимся данным, нападение произошло из засады в провинции Логар.

Ранее представитель Совета национальной безопасности страны Рахматулла Андар заявил, что афганские военнослужащие не испытывают трудностей в борьбе с боевиками радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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