В Афганистане семь сотрудников сил безопасности погибли при нападении талибов
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Об этом сообщает телеканал 1-TV со ссылкой на полицию.
По имеющимся данным, нападение произошло из засады в провинции Логар.
Ранее представитель Совета национальной безопасности страны Рахматулла Андар заявил, что афганские военнослужащие не испытывают трудностей в борьбе с боевиками радикального движения «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.