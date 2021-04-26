В ЦИК Албании рассказали о результатах выборов после обработки данных с 20% участков

Центральная избирательная комиссия Албании рассказала о результатах парламентских выборов в стране на основе данных с 20% избирательных участков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, на парламентских выборах в Албании правящая Социалистическая партия (СП) получает 50,1% голосов, оппозиционная Демократическая партия (ДП) — 38,2%.

Социалистическое движение за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашение, набирает пока 7,11%.

Подсчёт голосов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Албании закрылись участки для голосования на парламентских выборах.