В ЦИК Албании рассказали о результатах выборов после обработки данных с 20% участков

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Центральная избирательная комиссия Албании рассказала о результатах парламентских выборов в стране на основе данных с 20% избирательных участков.
В ЦИК Албании рассказали о результатах выборов после обработки данных с 20% участков
  • © Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, на парламентских выборах в Албании правящая Социалистическая партия (СП) получает 50,1% голосов, оппозиционная Демократическая партия (ДП) — 38,2%.

Социалистическое движение за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашение, набирает пока 7,11%.

Подсчёт голосов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Албании закрылись участки для голосования на парламентских выборах.

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