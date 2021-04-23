RT вышел в финал Webby Awards с проектом к 75-летию Победы

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Проект RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и документальный фильм медиаплатформы Redfish стали финалистами в пяти категориях Webby Awards — престижной международной премии, отмечающей наиболее выдающиеся достижения в digital-сфере.
RT вышел в финал Webby Awards с проектом к 75-летию Победы
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Работы RT также будут бороться за звание лучших в зрительском голосовании. В 2021 году премия вручается в 25-й раз, победители будут объявлены 18 мая.

Документальный проект RT #СтраницыПобеды вышел в финал в категории Social Content Series & Campaigns: Education & Discovery.

#СтраницыПобеды рассказывают историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: TwitterInstagramFacebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Проект «Бесконечное письмо», созданный в рамках #СтраницПобеды в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, — в финале трёх категорий: Social Content Series & Campaigns: Culture & Lifestyle, Social Content Series & Campaigns: Education & Discovery и Features: Best Use of Stories.

«Бесконечное письмо» сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

Медиаплатформа Redfish стала финалистом в категориях Documentary: Longform и General Video: News & Politics с фильмом Favela Lockdown: Brazil’s Gangs Fighting COVID-19.

Redfish входит в структуру Ruptly — международного мультимедийного видеоагентства телеканала RT. Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам.

Вышедшие в финал работы RT также будут бороться за Webby Awards People's Voice — премию по итогам зрительского голосования, которое будет открыто на сайте до 6 мая.

В апреле 2021 года VR-фильм RT «Уроки Аушвица», созданный в рамках проекта #СтраницыПобеды, получил бронзу Clio Awards — одной из самых престижных премий в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции. Фильм приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

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