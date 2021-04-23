На акции протеста в Берлине пострадали 20 полицейских

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В столице Германии 20 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе демонстрации противников коронавирусных ограничений.
На акции протеста в Берлине пострадали 20 полицейских
  • Reuters

«Пострадали 20 сотрудников», — сообщает в своём Twitter-аккаунте берлинская полиция.

Отмечается, что сотрудники правопорядка задержали 231 демонстранта.

На акцию собрались от 8 до 10 тыс. человек. Многие из них не носили защитные маски. Некоторые манифестанты бросали в полицию камни и бутылки.

В начале апреля сообщалось, что в ряде европейских стран прошли акции протеста против ограничений, введённых властями в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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