На акции протеста в Берлине пострадали 20 полицейских

В столице Германии 20 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе демонстрации противников коронавирусных ограничений.

«Пострадали 20 сотрудников», — сообщает в своём Twitter-аккаунте берлинская полиция.

Отмечается, что сотрудники правопорядка задержали 231 демонстранта.

На акцию собрались от 8 до 10 тыс. человек. Многие из них не носили защитные маски. Некоторые манифестанты бросали в полицию камни и бутылки.

В начале апреля сообщалось, что в ряде европейских стран прошли акции протеста против ограничений, введённых властями в связи с пандемией коронавирусной инфекции.