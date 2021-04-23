На акции протеста в Берлине пострадали 20 полицейских
- Reuters
«Пострадали 20 сотрудников», — сообщает в своём Twitter-аккаунте берлинская полиция.
Отмечается, что сотрудники правопорядка задержали 231 демонстранта.
На акцию собрались от 8 до 10 тыс. человек. Многие из них не носили защитные маски. Некоторые манифестанты бросали в полицию камни и бутылки.
В начале апреля сообщалось, что в ряде европейских стран прошли акции протеста против ограничений, введённых властями в связи с пандемией коронавирусной инфекции.