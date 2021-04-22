Глава МИД Чехии заявил о паритете с Россией по численности дипломатов

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что Прага и Москва переходят на паритет в численности сотрудников в посольствах.

Об этом он заявил в эфире «Чешского телевидения».

По словам Кулганека, он пообщался с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой после того, как он посетил МИД России.

«Россия заявила, что выходит на паритет в отношении количества сотрудников в посольствах обеих стран. Как быстро это произойдёт — это будет предметом переговоров. Конкретно паритет в численности посольств выглядит таким образом: семь дипломатов и 25 административно-технических работников», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.

В МИД России пообещали ответить на это решение.