Глава МИД Чехии заявил о паритете с Россией по численности дипломатов

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что Прага и Москва переходят на паритет в численности сотрудников в посольствах.
Глава МИД Чехии заявил о паритете с Россией по численности дипломатов
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире «Чешского телевидения».

По словам Кулганека, он пообщался с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой после того, как он посетил МИД России.

«Россия заявила, что выходит на паритет в отношении количества сотрудников в посольствах обеих стран. Как быстро это произойдёт — это будет предметом переговоров. Конкретно паритет в численности посольств выглядит таким образом: семь дипломатов и 25 административно-технических работников», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.

В МИД России пообещали ответить на это решение.

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