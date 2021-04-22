В Совфеде оценили решение Чехии обязать посольство России сократить штат

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Чехии Якуба Кулганека о том, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.
В Совфеде оценили решение Чехии обязать посольство России сократить штат
  • © РИА Новости

«Откровенно говоря, у меня такое ощущение, что они не знают, как из этого тупика выйти, в который сами же зашли. И выход какой-то должен быть, а они не знают... И поэтому они пытаются, с одной стороны, лицо сохранить перед такими же, как они, русофобами, а с другой стороны, как-то сделать так, чтобы потом не пришлось обо всём пожалеть… Что касается сокращения дипломатического корпуса, здесь, очевидно, ответы, как правило, зеркальные по сути, а по количеству — решать нашему Министерству иностранных дел», — пояснил Климов.

По его мнению, сейчас в Праге «лёгкое замешательство», а США не будут за заступаться за Чехию.

«Они в растерянности: сначала делают, потом думают. Думали так щёлкнуть нас и прославиться на этом, а выяснилось, что сами себя щёлкнули», — заключил он.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность сотрудников российского посольства в Праге будет снижена до уровня чешской дипмиссии в Москве.

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