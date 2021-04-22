Косачёв оценил заявление Китая о саммите «ядерной пятёрки»

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Полина Полетаева
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT оценил заявление официального представителя МИД КНР о том, что Пекин поддерживает предложение президента России провести личную встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Косачёв оценил заявление Китая о саммите «ядерной пятёрки»
  • © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Уверен, что вчерашняя актуализация этой инициативы президентом Российской Федерации и сегодняшняя её официальная поддержка КНР вновь переводят обсуждение данного вопроса в практическую плоскость. Тем более что и пандемия в среднем по миру отступает. Исхожу из того, что встреча обязательно состоится при проявлении доброй воли со стороны всех её потенциальных участников», — сказал Косачёв.

Ранее стало известно, что Китай поддержал предложение Путина провести саммит «ядерной пятёрки».

По словам официального представителя МИД КНР, «в нынешних условиях это позволит усилить координацию по ключевым международным вопросам и противоэпидемическому сотрудничеству».

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