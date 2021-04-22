В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку и Горловке

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли из миномётов окрестности Донецка и Горловки.

«С 06:05 до 06:15 зафиксированы обстрелы от населённых пунктов Дзержинск (шахта Южная) и Зайцево Северное в направлении Горловки (посёлки шахты имени Гагарина и Зайцево Южное). Выпущено 18 боеприпасов из миномётов калибра 82 и 120 мм», — приводит сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

В представительстве добавили, что утром под миномётным огнём киевских силовиков также оказался посёлок Жабуньки на севере Донецка.

Накануне в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о гибели двоих военнослужащих ДНР в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.