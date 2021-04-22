SANA: четверо военных пострадали в Сирии при обстреле со стороны Израиля

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В результате отражения воздушной атаки со стороны Израиля ранения получили четыре сирийских военнослужащих. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на данные военного источника.
SANA: четверо военных пострадали в Сирии при обстреле со стороны Израиля
  • Reuters

«Приблизительно в 01:38 сегодня Израиль совершил воздушную агрессию с применением ракет из оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска», — говорится в сообщении.

По данным израильского Минобороны, со стороны Сирии в направлении пустыни Негев на юге Израиля была выпущена ракета класса «земля-воздух».

«В ответ мы поразили ракетную установку, с которой была запущен снаряд, а также несколько ракетных батарей в Сирии», — отметили израильские военные.

Ранее агентство SANA сообщало, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку со стороны Израиля в провинции Дамаск.

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