В Италии задержан сообщник исполнителя теракта в Ницце в 2016 году
- Reuters
Как уточняется, мужчину задержали в коммуне Спаранизе в итальянском регионе Кампания.
Ордер на его арест был выдан французским судом.
По информации ANSA, подозреваемый снабдил террориста оружием.
4 июля 2016 года террорист на грузовике протаранил людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии, в результате чего погибли 86 человек.
Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель.