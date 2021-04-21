В Италии задержан сообщник исполнителя теракта в Ницце в 2016 году

Итальянская полиция задержала сообщника исполнителя теракта в Ницце в 2016 году, в результате которого погибли 86 человек. Подозреваемый — 28-летний албанец Эндри Елези, пишет Corriere della Sera.

Как уточняется, мужчину задержали в коммуне Спаранизе в итальянском регионе Кампания.

Ордер на его арест был выдан французским судом.

По информации ANSA, подозреваемый снабдил террориста оружием.

4 июля 2016 года террорист на грузовике протаранил людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии, в результате чего погибли 86 человек.

Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель.