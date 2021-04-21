В Нью-Йорке проходят протесты Black Lives Matter

Представители движения Black Lives Matter начали шествие по улицам Нью-Йорка, сообщает NY Daily News.

Как пишет издание, в районе Юнион-сквер собралось порядка 500 человек. В Бруклине по проезжей части движется толпа в несколько сотен человек. На Таймс-сквер собралось порядка 200 граждан, в основном молодых людей.

Колонна с транспарантами и флагами движется по проезжей части.

Отмечается, что сотрудники полиции не вмешиваются в процесс, а сопровождают демонстрантов.

На переулках слышны лозунги, ратующие за прекращение финансирования полиции.

«Что мы хотим?! Справедливости! Вы не сможете остановить революцию! Чьи улицы? Наши улицы!», — кричит толпа.

В апреле в Нью-Йорке проходили протесты против полицейского насилия.

Из разных уголков города то и дело звучит имя Джорджа Флойда.

Ранее суд признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.