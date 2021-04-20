Аргентина начала производство «Спутника V»

Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Аргентине», — отметили в фонде.

Отмечается, что первая произведённая партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.

«Как ожидается, полномасштабное производство «Спутника V» в Аргентине начнётся в июне. Вакцина, произведённая в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки», — добавили в фонде.

По данным на 19 апреля, число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине достигло 2 694 014.