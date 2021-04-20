Историк прокомментировал предстоящие выборы в бундестаг

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Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, историк Александр Камкин прокомментировал предстоящие выборы в бундестаг.
Историк прокомментировал предстоящие выборы в бундестаг
  • © РИА Новости / Николай Филяков

«Можно говорить о том, что к выборам Германия подойдёт в сложном политическом раскладе. На западных землях растёт популярность партии «Зелёные». А также на востоке «Альтернатива для Германии» составляет реальную конкуренцию партии Меркель», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, наиболее вероятны два варианта — либо продолжение коалиции ХДС с социал-демократами, либо чёрно-зелёная коалиция и возможное участие свободных демократов, если те преодолеют барьер.

«И тот и другой варианты подразумевают серьёзные переговоры. А будет ли Лашет канцлером, это очень большой вопрос», — добавил Камкин.

22 января премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет был официально утверждён новым председателем ХДС Германии.

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