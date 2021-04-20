Колумбия выразила протест России из-за нарушения воздушных границ

Короткая ссылка
МИД Колумбии вручил ноту протеста послу России Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолётом Ил-96. Об этом заявила глава ведомства Клаудия Блум.
Колумбия выразила протест России из-за нарушения воздушных границ
  • © РИА Новости / Дмитрий Знаменский

«МИД от имени национального правительства вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолёт, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии», — говорится в её обращении в Twitter.

Министр утверждает, что российские воздушные суда неоднократно не выполняли условия, которые указаны в разрешениях, выданных колумбийскими авиационными властями.

По её словам, Тавдумадзе был проинформирован о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что «серьёзные и систематические нарушения» не будут повторяться.

Ранее Минобороны Колумбии сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолёта. По данным министерства, он имел разрешение на пролёт, однако действительные координаты входа в воздушное пространство республики отличались от заявленных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить