Колумбия выразила протест России из-за нарушения воздушных границ

МИД Колумбии вручил ноту протеста послу России Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолётом Ил-96. Об этом заявила глава ведомства Клаудия Блум.

«МИД от имени национального правительства вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолёт, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии», — говорится в её обращении в Twitter.

Министр утверждает, что российские воздушные суда неоднократно не выполняли условия, которые указаны в разрешениях, выданных колумбийскими авиационными властями.

По её словам, Тавдумадзе был проинформирован о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что «серьёзные и систематические нарушения» не будут повторяться.

Ранее Минобороны Колумбии сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолёта. По данным министерства, он имел разрешение на пролёт, однако действительные координаты входа в воздушное пространство республики отличались от заявленных.