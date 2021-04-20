В Сингапуре разработали систему тестирования на коронавирус через дыхание

В Сингапуре разработали инновационные аппараты для проведения дыхательных тестов на коронавирус, которые показывают результат в течение двух минут, сообщает газета The Straits Times.

Как пишет издание, данные устройства под названием TracieX уже начали работать в тестовом режиме в национальном центре инфекционных заболеваний и аэропорту Чанги, где прибывающим пассажирам предлагают пройти тестирование на коронавирус новым способом.

По словам разработчиков, при каждом выдохе выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются в результате различных биохимических реакций в клетках человека, и прибор способен фиксировать изменения химического состава дыхания.

Использование подобных тестов позволит увеличить поток пассажиров в аэропортах и на крупных мероприятиях ввиду быстрой обработки анализов и низкой стоимости.