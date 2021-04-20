Госдеп США порекомендовал гражданам отказаться от путешествий из-за угрозы COVID-19

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Госдепартамент США порекомендовал американским гражданам не ездить в большинство стран мира из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Госдеп США порекомендовал гражданам отказаться от путешествий из-за угрозы COVID-19
  • Reuters

Как пишет РИА Новости, в Госдепе также уточнили, что на этой неделе выйдут новые рекомендации касательно поездок по всему миру.

«Результатом этого обновления будет значительное повышение числа стран на уровне 4 — «не рекомендуется ездить», до примерно 80% стран по всему миру», — говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные мероприятия создаются для того, чтобы лучше соответствовать внутренним рекомендациям медицинских регуляторов в США.

Ранее комитет ВОЗ рекомендовал продлить режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом.

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