Госдеп США порекомендовал гражданам отказаться от путешествий из-за угрозы COVID-19

Госдепартамент США порекомендовал американским гражданам не ездить в большинство стран мира из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет РИА Новости, в Госдепе также уточнили, что на этой неделе выйдут новые рекомендации касательно поездок по всему миру.

«Результатом этого обновления будет значительное повышение числа стран на уровне 4 — «не рекомендуется ездить», до примерно 80% стран по всему миру», — говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные мероприятия создаются для того, чтобы лучше соответствовать внутренним рекомендациям медицинских регуляторов в США.

Ранее комитет ВОЗ рекомендовал продлить режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом.