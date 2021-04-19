В Кейптауне заявили об утере образцов африканской литературы из-за пожара

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В результате пожара в кампусе Кейптаунского университета оказались утеряны образцы африканской литературы. Специалистам предстоит выяснить, что именно было утрачено, сообщила ректор университета Мамокгети Факенг.
В Кейптауне заявили об утере образцов африканской литературы из-за пожара
  • © REUTERS / Mike Hutchings

«Потеря библиотеки — это, конечно, невосполнимая утрата, и нам больно видеть её в пепле. Университет Кейптауна — не только для Кейптауна, но и для всего континента... Мы потеряли нашу африканскую литературу, и нам предстоит выяснить, что было утрачено», — цитирует её РИА Новости.

Ректор отметила, что из вуза пришлось эвакуировать по меньшей мере 4 тыс. студентов.

Как пишет агентство, пожар начался 18 апреля на склонах Столовой горы недалеко от Кейптауна. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.


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