В Кейптауне заявили об утере образцов африканской литературы из-за пожара
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«Потеря библиотеки — это, конечно, невосполнимая утрата, и нам больно видеть её в пепле. Университет Кейптауна — не только для Кейптауна, но и для всего континента... Мы потеряли нашу африканскую литературу, и нам предстоит выяснить, что было утрачено», — цитирует её РИА Новости.
Ректор отметила, что из вуза пришлось эвакуировать по меньшей мере 4 тыс. студентов.
Как пишет агентство, пожар начался 18 апреля на склонах Столовой горы недалеко от Кейптауна. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.