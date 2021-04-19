Эксперты ВОЗ посоветовали усилить контроль за рынками

Эксперты ВОЗ рекомендовали усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов.

Как сообщает РИА Новости, эксперты ВОЗ рекомендуют «усилить регулирование продовольственных рынков и препятствовать продаже или импорту диких животных, которые представляют высокий риск передачи новых патогенов от животных человеку или наоборот».

Также странам — членам ВОЗ рекомендуется проводить мониторинг популяций животных с целью сокращения риска передачи болезней от животных человеку.

Ранее сообщалось, что комитет ВОЗ рекомендовал продлить на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом.