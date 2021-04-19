Болгария разрешила продолжить использование вакцины от AstraZeneca

Минздрав Болгарии разрешил продолжить использование препарата компании AstraZeneca от коронавируса.

«Вакцина AstraZeneca не будет использоваться для вакцинации женщин младше 60 лет, у которых отмечен повышенный риск тромбоза. Все остальные, получившие первую дозу этой вакцины без побочных реакций, могут быть привиты второй дозой. Тот, кто не захочет продолжить вакцинацию AstraZeneca, может получить дозу вакцины Pfizer, но по истечении 84 дней после введения первой дозы AstraZeneca», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения Болгарии в отставке Костадина Ангелова.

Санитарные службы Болгарии выявили за последние сутки 418 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на 658 меньше, чем днём ранее. Общее число инфицированных в стране достигло 386 381. За минувшие сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 15 195.

Ранее сообщалось, что компания Johnson & Johnson решила отложить применение своей вакцины против коронавируса в Европе на фоне сообщений о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у привившихся.