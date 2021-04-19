В Кремле прокомментировали слова советника Байдена по ситуации с Навальным

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана по ситуации с Алексеем Навальным.
В Кремле прокомментировали слова советника Байдена по ситуации с Навальным
  • РИА Новости

Салливан ранее заявил, что для России «будут последствия» в случае смерти Навального.

«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осуждённых и заключённых на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса», — цитирует РИА Новости Пескова.

19 апреля стало известно, что, согласно решению комиссии врачей, Алексея Навального переводят в стационар областной больницы для осуждённых, которая находится на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.

Отмечается, что «в настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт».

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