США отказались от предложения России смягчить санкции против КНДР
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва.
«Мы давно предложили рассмотреть вопрос о влиянии санкций на гуманитарные аспекты. К сожалению, американцы не хотят менять свой подход максимального давления на КНДР», — сказал он.
По его словам, у России есть четырёхшаговый план, программа, предложенная совместно с Китаем, в которой есть пункт об ограничении санкционного давления.
«Ну не продвигается», — заявил дипломат.
В декабре власти США расширили список санкций в отношении КНДР.