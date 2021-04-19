США отказались от предложения России смягчить санкции против КНДР

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Соединённые Штаты отказались от предложения России смягчить санкции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.
США отказались от предложения России смягчить санкции против КНДР
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва.

«Мы давно предложили рассмотреть вопрос о влиянии санкций на гуманитарные аспекты. К сожалению, американцы не хотят менять свой подход максимального давления на КНДР», — сказал он.

По его словам, у России есть четырёхшаговый план, программа, предложенная совместно с Китаем, в которой есть пункт об ограничении санкционного давления.

«Ну не продвигается», — заявил дипломат.

В декабре власти США расширили список санкций в отношении КНДР.

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