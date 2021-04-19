Турецкий учёный опроверг одобрение производства «Cпутника V» в Турции

Член научного совета при Минздраве Турции по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз в беседе с РИА Новости заявил, что в стране продолжаются испытания российской вакцины «Спутник V», об одобрении её производства в Турции говорить пока рано.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, лишь по некоторым этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил», — заявил Кайыпмаз.

Также он рассказал, что позвонил в газету, опубликовавшую статью, и «сейчас они убирают эту новость с сайта».

Ранее турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на члена турецкого научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза сообщила, что Турция одобрила производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».