Число погибших при крушении поезда в Египте достигло 11

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Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Египте достигло 11, пострадали 98 человек.

Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на Минздрав страны.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести расследование крушения поезда и незамедлительно выплатить компенсацию семьям погибших.

18 апреля в Египте недалеко от железнодорожной станции Тух сошёл с рельсов поезд.

По данным газеты Al Shorouk, пассажирский поезд сообщением Эль-Мансура — Каир до момента схода с рельсов двигался со скоростью около 120 км/ч при разрешённой на данном участке в 30 км/ч.

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