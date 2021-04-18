Число погибших при крушении поезда в Египте достигло 11

Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Египте достигло 11, пострадали 98 человек.

Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на Минздрав страны.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести расследование крушения поезда и незамедлительно выплатить компенсацию семьям погибших.

18 апреля в Египте недалеко от железнодорожной станции Тух сошёл с рельсов поезд.

По данным газеты Al Shorouk, пассажирский поезд сообщением Эль-Мансура — Каир до момента схода с рельсов двигался со скоростью около 120 км/ч при разрешённой на данном участке в 30 км/ч.