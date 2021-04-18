Возле посольства России в Праге произошла стычка

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Возле российского посольства в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России.
Возле посольства России в Праге произошла стычка
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Отмечается, что конфликт произошёл под конец митинга в поддержку решения властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Один из участников митинга был задержан.

Ранее сообщалось, что Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов из страны. Позднее СМИ сообщили, что премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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