В Египте восемь человек погибли в результате схода с рельсов поезда
- Reuters
Об этом сообщает Al Arabia.
Отмечается, что на место происшествия выехали более 20 карет скорой помощи, а также высокопоставленные чиновники.
صور أولية لانقلاب قطار قرب مدينة #بنها في منطقة طوخ القليوبية شمال #القاهرة#العربيةpic.twitter.com/KaEZdTG8XC— ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021
По данным портала, ЧП произошло недалеко от железнодорожной станции Тух.
Ранее при сходе поезда с рельсов в Египте пострадали 15 человек.