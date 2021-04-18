Пять человек пострадали в результате стрельбы в США
Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что происшествие произошло в городе Колумбус во время церемонии в память о погибшем в результате стрельбы год назад 28-летнем мужчине.
Как указывает телеканал, во время памятного мероприятия неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля.
Уточняется, что погибшая в результате стрельбы женщина в церемонии не участвовала, она заехала в магазин за продуктами и находилась в своей машине.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, ещё несколько госпитализированы с ранениями в результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском городе Индианаполис.