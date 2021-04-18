Пять человек пострадали в результате стрельбы в США

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Один человек погиб и ещё пять пострадали в результате стрельбы в американском штате Огайо.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что происшествие произошло в городе Колумбус во время церемонии в память о погибшем в результате стрельбы год назад 28-летнем мужчине.

Как указывает телеканал, во время памятного мероприятия неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля.

Уточняется, что погибшая в результате стрельбы женщина в церемонии не участвовала, она заехала в магазин за продуктами и находилась в своей машине.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, ещё несколько госпитализированы с ранениями в результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском городе Индианаполис.

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