Пять человек пострадали в результате стрельбы в США

Один человек погиб и ещё пять пострадали в результате стрельбы в американском штате Огайо.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что происшествие произошло в городе Колумбус во время церемонии в память о погибшем в результате стрельбы год назад 28-летнем мужчине.

Как указывает телеканал, во время памятного мероприятия неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля.

Уточняется, что погибшая в результате стрельбы женщина в церемонии не участвовала, она заехала в магазин за продуктами и находилась в своей машине.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, ещё несколько госпитализированы с ранениями в результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском городе Индианаполис.