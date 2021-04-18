Скончался сооснователь Adobe Чарльз Гешке

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Сооснователь компании Adobe и один из разработчиков формата pdf Чарльз Гешке скончался в США на 82-м году жизни.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий», — приводит Associated Press текст письма, разосланного главой компании.

Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги — Меллона, работал в исследовательском центре Xerox.

В 2009 году президент США Барак Обама наградил его и Джона Уорнока Национальной медалью за технологии и инновации.

16 апреля сообщалось, что в Великобритании в возрасте 52 лет скончалась актриса Хелен Маккрори, известная по ролям в «Гарри Поттере» и «Острых козырьках».

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