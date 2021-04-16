В Сербии выразили надежду на визит Путина в 2021 году

Сербия надеется, что президент России Владимир Путин совершит визит в республику в 2021 году. Об этом заявил глава сербского МИД Никола Селакович.

На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым он передал «самый тёплый сердечный привет» от президента Сербии Александра Вучича.

«Вот эти наши встречи на высоком уровне являются доказательством хороших отношений между Сербией и Россией, нашего хорошего двустороннего сотрудничества и нашей дружбы. Я убежден, что это результирует и встреча на высшем уровне, и визит Владимира Владимировича Путина в Сербию этом году. Мы надеемся на этот визит», — сказал Селакович. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лавров проведёт встречу с главой МИД Сербии 16 апреля.