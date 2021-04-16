Верховный суд Бразилии признал законной отмену приговора экс-президенту страны

Верховный суд Бразилии поддержал отмену приговора бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает ТАСС.

По информации агентства, пленум Федерального верховного суда Бразилии признал законным решение об отмене судимостей экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по обвинениям в коррупции.

Решение пленума стало ответом на ходатайство Генпрокуратуры страны, которая требовала отменить вердикт судьи. Семеро из одиннадцати судей Верховного суда Бразилии поддержали вынесенное ранее решение отменить приговор экс-президенту, один проголосовал против.

Ранее полиция Бразилии обвинила экс-президента страны в коррупции и запретила занимать государственные должности в течение 19 лет.