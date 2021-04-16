Верховный суд Бразилии признал законной отмену приговора экс-президенту страны
- Reuters
По информации агентства, пленум Федерального верховного суда Бразилии признал законным решение об отмене судимостей экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по обвинениям в коррупции.
Решение пленума стало ответом на ходатайство Генпрокуратуры страны, которая требовала отменить вердикт судьи. Семеро из одиннадцати судей Верховного суда Бразилии поддержали вынесенное ранее решение отменить приговор экс-президенту, один проголосовал против.
Ранее полиция Бразилии обвинила экс-президента страны в коррупции и запретила занимать государственные должности в течение 19 лет.