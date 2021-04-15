Россия продлила приостановку полётов в Британию до 1 июня

Россия продлила приостановку полётов в Великобританию до 1 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, которая была разослана авиакомпаниям.

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Великобританией», — говорится в тексте.

Ранее Россия из-за эпидемиологической ситуации в Великобритании продлевала приостановку авиасообщения с этой страной до 23:59 16 апреля.