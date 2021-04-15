Россия продлила приостановку полётов в Британию до 1 июня

Короткая ссылка
Россия продлила приостановку полётов в Великобританию до 1 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, которая была разослана авиакомпаниям.
Россия продлила приостановку полётов в Британию до 1 июня
  • РИА Новости

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Великобританией», — говорится в тексте.

Ранее Россия из-за эпидемиологической ситуации в Великобритании продлевала приостановку авиасообщения с этой страной до 23:59 16 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить