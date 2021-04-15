МИД предупредил о рисках для планирующих зарубежные поездки россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о рисках из-за пандемии для тех, кто планирует любые зарубежные поездки.

В ходе брифинга Захарова рассказала, что общее число заболевших коронавирусом в мире по состоянию на 15 апреля превысило 138 млн.

По её словам, в связи с наступлением весенне-летнего периода существенно обостряется общая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

«<...>Вновь повторяем рекомендации тем, кто запланировал путешествие, особенно в туристических целях: любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками», — цитирует РИА Новости представителя российского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в России.