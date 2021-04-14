Посол рассказал о предстоящем визите главы МИД Сербии в Москву

Посол Сербии в России Мирослав Лазански в интервью РИА Новости рассказал детали предстоящего визита главы сербского МИД Николы Селаковича в Москву.

По его словам, у Сербии есть соглашение с Россией о стратегическом партнёрстве.

«Его подписали несколько лет назад. Сербия — единственная страна в Европе, не считая Белоруссию, у которой есть подписанное соглашение о стратегическом партнёрстве с Россией», — заявил Лазански.

Он отметил, что встреча Селаковича с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым очень значима и является продолжением контактов двух стран.

«Но вот что будет подписано, трудно сказать. Мы, конечно, выразим благодарность России за поддержку на международных площадках, прежде всего в ООН, по вопросу Косова и Метохии и, конечно, за помощь в строительстве храма Святого Саввы», — сказал Лазански.

По его словам, прежде всего на повестке будут вопросы двусторонних соглашений, взаимная поддержка России и Сербии на международной арене, ситуация на Балканах.

«Мы также поднимем тему положения сербских рабочих в России, чтобы они не должны были каждые три месяца выезжать из страны из-за визы», — заявил посол.

Ранее сообщалось, что Лавров проведёт встречу с главой МИД Сербии 16 апреля.