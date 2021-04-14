Байден выступит на сессии конгресса 28 апреля

Президент США Джо Байден принял приглашение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси выступить 28 апреля с речью перед конгрессом.

«Президент принял приглашение спикера палаты выступить на совместной сессии конгресса 28 апреля, накануне своего 100-го дня пребывания в должности», — цитирует РИА Новости сотрудника Белого дома.

Это будет первое выступление перед конгрессом после вступления Байдена в должность президента.

Ранее Нэнси Пелоси пригласила президента выступить перед конгрессом 28 апреля и поделиться с ним своим видением решения проблем, которые в настоящее время находятся на повестке дня.