Байден выступит на сессии конгресса 28 апреля
- Reuters
«Президент принял приглашение спикера палаты выступить на совместной сессии конгресса 28 апреля, накануне своего 100-го дня пребывания в должности», — цитирует РИА Новости сотрудника Белого дома.
Это будет первое выступление перед конгрессом после вступления Байдена в должность президента.
Ранее Нэнси Пелоси пригласила президента выступить перед конгрессом 28 апреля и поделиться с ним своим видением решения проблем, которые в настоящее время находятся на повестке дня.