В Минтуризма Израиля оценили ситуацию с массовым туризмом

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Представитель Минтуризма Израиля в Москве Владимир Шкляр прокомментировал ситуацию с массовым туризмом.
В Минтуризма Израиля оценили ситуацию с массовым туризмом
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что массовый туризм возобновится не раньше середины июля.

Шкляр также подтвердил информацию о том, что с 23 мая в Израиль начнут пускать тургруппы, привитые от COVID-19.

«С 23 мая Израиль откроется для вакцинировавшихся иностранных туристов, это будут небольшие организованные группы. В ближайшие дни рабочий комитет из представителей Минтуризма и Минздрава определится со списком стран, из которых будут принимать туристов в первую очередь», — уточнил он.

По его словам, будут ли среди них Россия и граждане, привившиеся «Спутником V», будет ясно в течение ближайших двух недель.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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