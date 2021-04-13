Стрелявший в американском Ноксвилле был учеником школы
Отмечается, что полиция получила сообщение, что потенциально вооружённый человек закрылся в школьном туалете.
The @TBInvestigation press release on today’s officer-involved shooting at Austin-East Magnet High School https://t.co/KxcAd9kmOJ— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 13, 2021
«Когда офицеры входили в туалет, подозреваемый, по имеющимся данным, стал стрелять и ранил офицера», — говорится в сообщении.
Подозреваемый был убит на месте ответным огнём.
Ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси в городе Ноксвилл произошла стрельба в школе, есть пострадавшие.