Стрелявший в американском Ноксвилле был учеником школы

Стрельбу в школе американского города Ноксвилл устроил ученик, сообщает местный отдел полиции в своём Twitter.

Отмечается, что полиция получила сообщение, что потенциально вооружённый человек закрылся в школьном туалете.

The @TBInvestigation press release on today’s officer-involved shooting at Austin-East Magnet High School https://t.co/KxcAd9kmOJ — Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 13, 2021

«Когда офицеры входили в туалет, подозреваемый, по имеющимся данным, стал стрелять и ранил офицера», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был убит на месте ответным огнём.

Ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси в городе Ноксвилл произошла стрельба в школе, есть пострадавшие.