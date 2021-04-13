Стрелявший в американском Ноксвилле был учеником школы

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Стрельбу в школе американского города Ноксвилл устроил ученик, сообщает местный отдел полиции в своём Twitter.

Отмечается, что полиция получила сообщение, что потенциально вооружённый человек закрылся в школьном туалете.

«Когда офицеры входили в туалет, подозреваемый, по имеющимся данным, стал стрелять и ранил офицера», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был убит на месте ответным огнём.

Ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси в городе Ноксвилл произошла стрельба в школе, есть пострадавшие.

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