Мишустин 15 апреля проведёт переговоры с премьером Ливана
- РИА Новости
«15 апреля в Москве Михаил Мишустин проведёт переговоры с председателем совета министров Ливана Саадом Харири», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-ливанского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической, культурно-гуманитарной и других областях.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что премьер-министр Ливана Саад Харири в ближайшие дни прибудет с визитом в Россию.