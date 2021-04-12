Мишустин 15 апреля проведёт переговоры с премьером Ливана

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 15 апреля в Москве проведёт переговоры со своим ливанским коллегой Саадом Харири. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин 15 апреля проведёт переговоры с премьером Ливана
  • РИА Новости

«15 апреля в Москве Михаил Мишустин проведёт переговоры с председателем совета министров Ливана Саадом Харири», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-ливанского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической, культурно-гуманитарной и других областях.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что премьер-министр Ливана Саад Харири в ближайшие дни прибудет с визитом в Россию.

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