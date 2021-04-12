В Миннесоте начались протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца

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В американском городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) начались протесты после того, как сотрудник полиции застрелил темнокожего мужчину.

Как пишет издание Star Tribune, речь идёт о 20-летнем Данте Райте. Сотрудники полиции города остановили его автомобиль из-за нарушения ПДД. Они выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. Райт не подчинился требованиям полицейских, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину.

Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. 

Отмечается, что у здания полицейского управления города начались протесты. Манифестанты отказались разойтись по требованию полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сиэтл.

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