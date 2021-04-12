В Эквадоре завершилось голосование во втором туре президентских выборов

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Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в Эквадоре. Об этом сообщил Национальный избирательный совет (НИС) республики.

«Спасибо за ваш вклад в укрепление демократии и за активное участие в политической жизни Эквадора. На этом день голосования закончился», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Предполагается, что совет огласит предварительные итоги голосования в 19:00 (03:00 мск понедельника).

Ранее сообщалось, что граждане Эквадора выбирают президента страны во втором туре, за пост главы государства будут бороться Андрес Араус от левого альянса «Союз во имя надежды» и Гильермо Лассо от правого движения Creo.

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