Госдеп изменил правила взаимодействия с Тайванем

Госдепартамент США выпустил новые, «более либеральные» правила контактов с представителями Тайваня, которые поощряют взаимодействие и отражают «углубление неофициальных отношений» между Вашингтоном и островом.

«Госдепартамент выпустил новые правила для контактов правительства США с коллегами в Тайване, чтобы поощрить взаимодействие правительства США с Тайванем, которое отражает углубление наших неофициальных отношений», — говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пояснил это заявление.

«Это новое руководство делает более либеральными правила контактов с Тайванем в соответствии с нашими неофициальными отношениями, а также вносит ясность внутри исполнительной ветви власти в то, как мы применяем нашу политику «одного Китая», — отметил Прайс.

Ранее сообщалось, что авианосная группа армии КНР провела учения вблизи Тайваня.