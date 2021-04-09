Госдеп изменил правила взаимодействия с Тайванем

Короткая ссылка
Госдепартамент США выпустил новые, «более либеральные» правила контактов с представителями Тайваня, которые поощряют взаимодействие и отражают «углубление неофициальных отношений» между Вашингтоном и островом.
Госдеп изменил правила взаимодействия с Тайванем
  • Reuters

«Госдепартамент выпустил новые правила для контактов правительства США с коллегами в Тайване, чтобы поощрить взаимодействие правительства США с Тайванем, которое отражает углубление наших неофициальных отношений», — говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пояснил это заявление.

«Это новое руководство делает более либеральными правила контактов с Тайванем в соответствии с нашими неофициальными отношениями, а также вносит ясность внутри исполнительной ветви власти в то, как мы применяем нашу политику «одного Китая», — отметил Прайс.

Ранее сообщалось, что авианосная группа армии КНР провела учения вблизи Тайваня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить