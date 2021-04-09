В Британии за сутки выявили ещё 3150 заболевших коронавирусом

В Британии за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 3150 человек. Общее число зафиксированных в королевстве случаев COVID-19 возросло до 4 365 461.

Reuters

Такие данные приводит британское правительство. За сутки в стране скончались 60 заболевших коронавирусом. Ранее британский медицинский регулятор рекомендовал не применять вакцину британско-шведской компании AstraZeneca среди лиц моложе 30 лет.