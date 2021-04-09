Байден попросил выделить Пентагону $715 млрд

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Президент США Джо Байден просит конгресс выделить Пентагону $715 млрд. Этот бюджет должен покрывать в том числе «противодействие Китаю и России», а также модернизацию средств ядерного сдерживания.
Байден попросил выделить Пентагону $715 млрд
  • Reuters

Об этом сообщает Axios.

Сумма бюджета, предложенного Байденом, составляет $1,52 трлн.

В общей сложности администрация запросила $769 млрд на расходы, не связанные с обороной, говорится в сообщении.

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