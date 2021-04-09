В ЮНЕСКО назвали принца Филиппа столпом современной английской истории

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила соболезнования в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа, которого назвала столпом английской современной истории.

«Выражаю искренние соболезнования королевской семье и народу Великобритании. Его Королевское Высочество принц Филипп был столпом английской современной истории. Его будет не хватать», — написала она в Twitter.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп.

В сообщении Букингемского дворца говорится, что он умер утром 9 апреля в Виндзорском замке.