В ЮНЕСКО назвали принца Филиппа столпом современной английской истории

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила соболезнования в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа, которого назвала столпом английской современной истории.
В ЮНЕСКО назвали принца Филиппа столпом современной английской истории
  • Reuters

«Выражаю искренние соболезнования королевской семье и народу Великобритании. Его Королевское Высочество принц Филипп был столпом английской современной истории. Его будет не хватать», — написала она в Twitter.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп.

В сообщении Букингемского дворца говорится, что он умер утром 9 апреля в Виндзорском замке.

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