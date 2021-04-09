Румыния продлила на 30 дней режим тревоги в связи с пандемией

Правительство Румынии продлило режим тревоги в стране в связи с пандемией коронавируса ещё на 30 дней начиная с 13 апреля.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

В стране сохраняются ограничительные меры. В населённых пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, в выходные дни действует комендантский час с 20:00.

Магазины в этих населённых пунктах закрываются в 18:00 вместо 21:00 (кроме аптек, бензоколонок и магазинов с доставкой товаров на дом). Если заболеваемость превышает 7,5 случая на 1 тыс. жителей, такие ограничения действуют и в будни.

Правительство постановило, что во время пасхальных праздников (1—2 мая) люди могут выходить на улицы в интервале между 20:00 и 05:00 для участия в богослужениях, а 23 и 30 апреля магазины могут быть открыты в интервале между 05:00 и 20:00.

Ранее сообщалось, что в Румынии число случаев коронавируса превысило 993 тыс.