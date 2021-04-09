Глава Пентагона посетит ряд стран и штаб-квартиру НАТО

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Министр обороны США Ллойд Остин посетит с официальным визитом Израиль, Германию, Великобританию и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Об этом проинформировали в Пентагоне.
Глава Пентагона посетит ряд стран и штаб-квартиру НАТО
  • Reuters

«Министр обороны Ллойд Остин отправляется в зарубежную поездку в субботу, 10 апреля, чтобы встретиться с правительственными и военными лидерами в Израиле, Германии, штаб-квартире НАТО в Бельгии и Великобритании», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе визита стороны обсудят важность международных отношений в сфере обороны, а также подтвердят приверженность США сдерживанию и обороне.

Ранее Остин прибыл с визитом в Афганистан и провёл встречу с президентом страны Ашрафом Гани.

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