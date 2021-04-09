Глава Пентагона посетит ряд стран и штаб-квартиру НАТО
- Reuters
«Министр обороны Ллойд Остин отправляется в зарубежную поездку в субботу, 10 апреля, чтобы встретиться с правительственными и военными лидерами в Израиле, Германии, штаб-квартире НАТО в Бельгии и Великобритании», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе визита стороны обсудят важность международных отношений в сфере обороны, а также подтвердят приверженность США сдерживанию и обороне.
Ранее Остин прибыл с визитом в Афганистан и провёл встречу с президентом страны Ашрафом Гани.